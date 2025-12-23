+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगनको प्रस्ताव : देउवा समूहलाई पनि टिकट तर सर्वोच्चको रिट फिर्ता होस्

‘विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व स्वीकारेर उनको (गगन थापा) हस्ताक्षरसहितको टिकट लिएपछि विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकारेको हुने भयो’, आयोगबाट आधिकारिकता पाएको गगन समूह एक नेताले भने, ‘यता, सभापति स्विकारेर टिकट लिने उता विशेष महाधिवेशन अवैध भनेर अदालत जान भएन नि !’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते ८:०६

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक कलहकैबीच निर्वाचनको टिकट वितरणको तयारी गरेको छ । मंगलबार मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएकोले आजै टिकटको टुंगो लगाउन थालेको हो ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि टिकट मिलान र विवाद साम्य पार्न भन्दै तीन गुटका नेताले छलफल गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आधिकारिकता पाएका गगन थापा, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहका नेताहरु छलफलमा जुटे पनि कुनै सहमति भने भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको गगन समूहले पार्टीको टिकट लिएर निर्वाचन लड्ने भए निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकताविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिट फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

‘विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व स्वीकारेर उनको (गगन थापा) हस्ताक्षरसहितको टिकट लिएपछि विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकारेको हुने भयो’, आयोगबाट आधिकारिकता पाएको गगन समूह एक नेताले भने, ‘यता, सभापति स्विकारेर टिकट लिने उता विशेष महाधिवेशन अवैध भनेर अदालत जान भएन नि !’

गगन समूहले राखेको सर्तबारे देउवा-शेखर समूहका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् । र, बैठक आज बिहान पनि जारी रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

आइतबार राति सभापति गगन थापा समूहबाट मधु आचार्य र देवराज चालिसे, शेरबहादुर देउवा समूहबाट नेता रमेश लेखक र शेखर कोइराला समूहबाट नेता मिनेन्द्र रिजालले विवाद मिलाएर जान छलफल चलाएका थिए । सोही छलफललाई आज पनि निरन्तरता दिइएको नेताहरुले बताएका छन् ।

राति भएको छलफलमा अन्य कुरामा नमिले पनि निवर्तमान सांसद र दान नलागेका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिने विषयमा भने गगन समूह तयार भएको एक नेताले बताए ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अरुले उम्मेदवार छान्दा घर झगडामै रुमलियो कांग्रेस

अरुले उम्मेदवार छान्दा घर झगडामै रुमलियो कांग्रेस
‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’

‘देउवा समूहको कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप देखिएन’
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसबारे गरेको निर्णयमा के छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसबारे गरेको निर्णयमा के छ ? हेर्नुस् पूर्णपाठ
कांग्रेस विवादबारे धनराज गुरुङ : तिललाई पहाड नबनाए हुन्छ

कांग्रेस विवादबारे धनराज गुरुङ : तिललाई पहाड नबनाए हुन्छ
सर्वोच्चमा दर्ता देउवापक्षको रिटमा के छ ?

सर्वोच्चमा दर्ता देउवापक्षको रिटमा के छ ?
प्रदीप र गुरुराजलाई महामन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै आयोगमा उजुरी

प्रदीप र गुरुराजलाई महामन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै आयोगमा उजुरी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित