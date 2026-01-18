+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगन थापाको अपिल– आज उम्मेदवार टुंग्याउँछौं, मनमा कुरा नराखी सहयोग गर्नुहोला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते ९:२२

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आज दिनभरिमा उम्मेदवार टुंग्याइने बताएका छन् । उनले सोमबार बिहान फेसबुकमार्फत् भिडियो सन्देश जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज दिनभरिमा सबै कुरा टुंग्याउँछौं । ‘बेष्ट’ कोसिस गर्छौं । सकेसम्म यसलाई राम्रो बनाउन,’ सभापति थापाले भनेका छन् ।

उनले पार्टीको आधिकारिक टिकट पाउने व्यक्तिलाई सबैले मनमा केही कुरा नराखी सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

‘त्यो साथीको पक्षमा सबैजना पार्टीका साथीहरू एकढिक्का भएर, मनमा कुनै पनि कुरा नराखिकन, यो एउटा अभियान हो,’ थापाले भनेका छन्, ‘यो अभियानमा हामी सबै जुट्नपर्छ भनेर, तपाईंहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथमा सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अपिल गर्न चाहन्छु ।’

भिडियोमा के भने सभापति थापाले ?

हामी अहिले उम्मेदवार छान्ने अन्तिम चरणमा छौं । योभन्दा भिन्न तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो, हाम्रो सोचाइ हो । खासगरि उम्मेदारी अन्तिम चरणमा केन्दले छान्ने भन्ने कुरा नै गलत हो ।

तलैबाट प्रत्येक ‘कन्सिच्युअन्सी’ (निर्वाचन क्षेत्र)बाट छान्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौं । तर, यस्तो बेलामा पार्टीको जिम्मेवारीमा आइपुगेको छु । यतिखेर पुरानै विधानको आधरमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको छ । कुनै ठाउँमा दर्जैनौं सिफारिसहरू गरिएको छ । कहीँ मिलाइएको छ, कहीँ मिलाइएको छैन ।

यसबारेमा सबैलाई थाहै छ, यो जिम्मेवारीमा आइपुग्दै गर्दा, आएको केही दिनपछाडि लगातार निर्वाचन आयोग धाउनुपर्ने अवस्था आयो । निर्वाचन आयोग पछाडि पनि पार्टीको केही साथीहरूले यो चित्त बुझेन भनेर कानुनी परीक्षण खोजिराख्नुभएको स्थिति छ ।

कानुनी परीक्षण खोजी राख्नुभएको साथीहरूलाई पनि समेटेर लैजाऔं भनेर हिजो साँझसम्म त मेरो त्यही नै प्रयास रह्यो । जसको कारणले गर्दा अहिले एकदमै धेरै समयको चाप परेको छ ।

तर, यो बीचमा पनि सकेसम्म मिलाउने प्रयास गरिरहेको छु । पार्टीभित्र नयाँ र पुरानो सन्तुलन पनि यसलाई समावेशी बनाउने पनि, यसैगरिकन सबै पार्टीका साथीहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउनका निम्ति मेरो, हाम्रो सबैको ‘बेस्ट’ (राम्रो) कोसिस छ ।

तर, यो कोसिस रहँदै गर्दा पनि मैले अघि भनेको जस्तै हामी एउटा विशिष्ट अवस्थामा आइपुगेको यो कारण, अर्को उम्मेदवारको सिफारिसको सबै टुंगिसकेको कारणले गर्दा हाम्रा हातहरू बाँधिएको छ, यो कराण ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा समयको चाप । हिजो साँझसम्म पनि पार्टीको सबै साथीहरूको बीचमा एकता कायम गर्ने कुराको सन्दर्भमा उम्मेदवार छान्ने भन्दा पनि संवाद गर्ने, समझदारी गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिँदै गर्दा समयको चापको कारणले केही अप्ठ्यारो भएको छ ।

आज दिनभरिमा सबै कुरा टुंग्याउँछौं । ‘बेष्ट’ कोसिस गर्छौं । सकेसम्म यसलाई राम्रो बनाउने । म सबैलाई अनुरोध गर्छु, भोलि सबै जनाले आ–आफ्नो ‘कन्सिच्युअन्सी’ मा गएर आफूलाई चित्त कतिपय कुरामा नबुझ्ला । नबुझेता पनि जो साथी पार्टीको तर्फबाट रूख चिह्नको आधिकारिकता लिएर आउनुहुन्छ, त्यो साथीको पक्षमा सबैजना पार्टीका साथीहरू एकढिक्का भएर, मनमा कुनै पनि कुरा नराखिकन यो एउटा अभियान हो । यो अभियानमा हामी सबै जुट्नपर्छ भनेर तपाईंहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथमा सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अपिल गर्न चाहन्छु ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस सभापति थापाले भने– देउवाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ

कांग्रेस सभापति थापाले भने– देउवाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ
निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय मान्दैनौं : पूर्णबहादुर खड्का

निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय मान्दैनौं : पूर्णबहादुर खड्का
कांग्रेसमा देउवाको गुम्यो प्राधिकार, अब कुन विकल्प रोज्ने ?

कांग्रेसमा देउवाको गुम्यो प्राधिकार, अब कुन विकल्प रोज्ने ?
गगन थापासँग विशेष वार्ता– कसैले हारेको महसुस नगरुन्, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्छु

गगन थापासँग विशेष वार्ता– कसैले हारेको महसुस नगरुन्, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्छु
गगनको घोषणाः आजबाट कांग्रेसमा कुनै गुट छैन, गुटगत भागबण्डा हुनेछैन

गगनको घोषणाः आजबाट कांग्रेसमा कुनै गुट छैन, गुटगत भागबण्डा हुनेछैन
यी हुन् आयोगले गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिनुका कारण

यी हुन् आयोगले गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिनुका कारण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित