यी हुन् आयोगले गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिनुका कारण

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १९:५२
फाइल तस्वीर

२ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।

आयोगले गगन थापा पक्षलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुका प्रमुख तीन आधार देखाएको छ ।

ती आधारहरू हुन् :

१. ४० प्रतिशतले महाधिवेशन माग गर्न पाउने र त्यो माग अनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था

२. विधानत: महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि

३. विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति देखिएन ।

