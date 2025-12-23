+
गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १७:५९

२ माघ, काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा धर्नामा बसेका छन् ।

उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्रीद्वय डा. डिला संग्रौला र फरमुल्लाह मन्सुर आयोग परिसरमा धर्नामा बसेका हुन् ।

आयोगअगाडि अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र गगन नेतृत्वको कांग्रेस आमनेसामने छन् । पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर दुवै पक्ष नाराबाजीमा उत्रिएको छ ।

गगन नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू शुक्रबार दिउँसोदेखि नै आयोग परिसरमा धर्नामा बसिरहेका थिए भने देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू ढिलो गरी निर्वाचन आयोग परिसर पुगेर धर्नामा बसेका थिए ।

देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको तर्फबाट तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङसहित युवाहरू निर्वाचन कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदै नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस विवाद गगन थापा नेपाली कांग्रेस
आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्

गगन थापाको निर्णायक परीक्षा

कांग्रेसको संकट टार्ने जिम्मा देउवाकै काँधमा

विशेष महाधिवेशन माग्नेमाथि नेतृत्वले दादागिरी गर्ने ? (भिडियो)

कांग्रेस विवादबारे विनोद चौधरी टिप्पणी : चुनावमा टिकट कसले बाँड्ने भन्ने लडाइँ हो

कांग्रेस विवाद : महाधिवेशनका दुई कार्यतालिका पेसपछि अब के हुन्छ ?

