गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा

२ माघ, काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा धर्नामा बसेका छन् ।
उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्रीद्वय डा. डिला संग्रौला र फरमुल्लाह मन्सुर आयोग परिसरमा धर्नामा बसेका हुन् ।
आयोगअगाडि अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र गगन नेतृत्वको कांग्रेस आमनेसामने छन् । पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर दुवै पक्ष नाराबाजीमा उत्रिएको छ ।
गगन नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू शुक्रबार दिउँसोदेखि नै आयोग परिसरमा धर्नामा बसिरहेका थिए भने देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू ढिलो गरी निर्वाचन आयोग परिसर पुगेर धर्नामा बसेका थिए ।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको तर्फबाट तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङसहित युवाहरू निर्वाचन कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदै नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4