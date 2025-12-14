+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसले दीपबहादुर शाहीलाई दियो जुम्लाको टिकट

0Comments
Shares
विक्रम तिरुवा विक्रम तिरुवा
२०८२ माघ ५ गते २३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाबाट दीपबहादुर शाहीलाई टिकट दिएको छ।
  • कांग्रेस संसदीय बोर्डको सोमबारको बैठकले दीपबहादुर शाहीलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ।
  • पहिले कर्णबहादुर शाही र कान्तिका सेजुवालमध्ये एकलाई टिकट दिने चर्चा थियो, तर पछिल्लो परिस्थितिमा दीपबहादुर शाही चयन भएका हुन्।

५ माघ, जुम्ला । नेपाली कांग्रेसले जुम्लाका लागि दीपबहादुर शाहीलाई टिकट दिएको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि शाहीले टिकट पाएका हुन् । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले उनलाई टिकट दिने निर्णय गरेको हो ।

शाही प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा चयन भएको नेपाली कांग्रेस जुम्लाका सचिव अर्जुनसिंह कठायतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसअघि जिल्ला सभापति कर्णबहादुर शाही र कान्तिका सेजुवालमध्ये एकले टिकट पाउने चर्चा थियो ।

तर, कांग्रेस पार्टीको पछिल्लो विकसित परिस्थितिपछि जुम्लाका पूर्वसभापति दीपबहादुर शाहीलाई चयन गरेको अर्का सचिव लक्ष्मण शाहीले जानकारी दिए ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस जुम्लाले कर्णबहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल, खड्ग सेजुवाल र पूर्ण आचार्यलाई सिफारिस गरेको थियो । चारैजना आकांक्षी देउवा पक्षका थिए ।

दीपबहादुर शाही नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दाङ–१ मा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री चौधरी बने उम्मेदवार

दाङ–१ मा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री चौधरी बने उम्मेदवार
छोरालाई टिकट नदिएपछि शिवपुजनले छोडे नेकपा

छोरालाई टिकट नदिएपछि शिवपुजनले छोडे नेकपा
टिकट नपाएकी नविना भन्छिन्- पार्टीलाई एक बनाउने बेला हो

टिकट नपाएकी नविना भन्छिन्- पार्टीलाई एक बनाउने बेला हो
झापा-५ : ओली र बालेनसँग राप्रपाका लक्ष्मीप्रसाद भिड्ने

झापा-५ : ओली र बालेनसँग राप्रपाका लक्ष्मीप्रसाद भिड्ने
उज्यालोले टुंग्यायो सप्तरीका ४ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार

उज्यालोले टुंग्यायो सप्तरीका ४ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार
बागलुङमा नेकपा र जनमोर्चाले गरे चुनावी सहकार्य

बागलुङमा नेकपा र जनमोर्चाले गरे चुनावी सहकार्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित