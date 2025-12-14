+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागलुङमा नेकपा र जनमोर्चाले गरे चुनावी सहकार्य

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते २२:५४

५ माघ, पोखरा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बागलुङमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी सहकार्य गर्ने भएका छन् । बागलुङको क्षेत्र नम्बर १ मा जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई सघाउने र क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाका उम्मेदवारलाई सघाउने दुई पार्टीले सहमति गरेका हुन् ।

बागलुङको क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपाबाट टिकट पाएका कृष्ण केसीले उम्मेदवार दर्ता नगर्ने र जनमोर्चाका उम्मेदवार कृष्ण अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा जनमोर्चाका उम्मेदवार भीमलाल पोखरेल पछि हट्ने र नेकपाका नेता ज्ञामनाथ गैह्रे (अनिल)लाई समर्थन गर्ने भएका हुन् ।

बागलुङमा चुनावी सहकार्य गर्न नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गणेशमान पुन र जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिव घनश्याम न्यौपानेले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जनमोर्चाको बलियो प्रभाव रहेको क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा पछि हटेर सघाउने र नेकपाको प्रभाव रहेको क्षेत्र नम्बर २ मा जनमोर्चा पछि हटेर जित निकाल्ने योजनासहित सहकार्य गरेका हुन् ।

यसअघि क्षेत्र नम्बर १ मा जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसी विजयी भएका थिए क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल विजयी भएका थिए । अहिले चित्रबहादुर समानुपातिकमा बसेर कृष्ण अधिकारीलाई टिकट दिएका छन् भने देवेन्द्र नवलपरासी पश्चिमबाट उम्मेदवार बनेर नेकपा नेता ज्ञामनाथलाई टिकट दिएका थिए ।

यसअघि कांग्रेस, माआवादीसहित ५ दलीय गठबन्धनबाट जनमोर्चाका चित्रबहादुरले २९ हजार ४ सय ५१ म्त ल्याएर विजयी भएका थिए । एमालेका सूर्य पाठकले यो क्षेत्रमा १८ हजार ८२५ र रास्वपाका खिमानन्द कडेंलले ९ हजार १८१ मत ल्याएका थिए ।

क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धनबाट २४ हजार ७७९ मत ल्याएर पौडेल विजयी भएका थिए भने एमालेकी मञ्जु शर्माले २० हजार १८० मत ल्याएकी थिइन् । यो क्षेत्रमा अहिले नेकपाले पार्टीमा योगदान गरेका र क्षमता भएर पनि अवसर नपाएका नेताका रुपमा चिनिएका ज्ञामनाथलाई टिकट दिएर सहानुभूति पाइरहेको छ ।

जनमोर्चा र नेकपा मिल्दा दुबैले जित्न सक्ने देखेरै चुनावी सहकार्य गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

जनमोर्चा नेकपा बागलुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित