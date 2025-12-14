राष्ट्रिय जनमोर्चा २२ जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय जनमोर्चाले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २२ जिल्लाबाट उम्मेदवारहरूको नाम तय गरेको छ।
- अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन सम्पूर्ण जनतासँग हार्दिक अपिल गरिएको छ।
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उम्मेदवारहरू निश्चित गरिएको छ।
५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २२ जिल्लाबाट उम्मेदवारहरूको नाम तय गरेको छ । जनमोर्चाले सोमबार ७६ मध्ये २२ जिल्लाबाट २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको नाम तय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उम्मेदवारहरू निश्चित गरिएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘देशको राजनीतिमा अग्रगामी र सशक्त भूमिका खेल्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन हामीले सम्पूर्ण जनतासँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ उनले भनेका छन् ।
यी हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरू
प्रतिक्रिया 4