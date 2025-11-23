काठमाडौं-५ मा सर्वदलीय बैठक सकियो, केहीबेरमा गणना

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ को मतगणना पौने १२ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न सर्वदलिय बैठकले ११:४५ देखि मतगणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘हामीले अब ११:४५ देखि मतगणना सुरु गरिहाल्छौं, भर्खरै सर्वदलीय बैठक सक्यौं,’ काठमाडौं-५ कि निर्वाचन अधिकृत श्रद्धा रिजालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका प्रदीप पौडेल र रास्वपाका सस्मित पोखरेल उम्मेदवार छन् ।
