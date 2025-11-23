दक्षिणकालीबाट थालियो काठमाडौं १० को गणना

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा मतगणना सुरु भएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत अमृता कुमारी शर्माका अनुसार दक्षिणकाली-१ बाट यो क्षेत्रको मतगणना सुरु भएको हो ।
यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, नेकपा एमालेका विनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीप विष्ट, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रुपा महर्जन लगायतका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
