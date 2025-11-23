चितवन-३ को मतगणना राति साढे १ बजेदेखि

२२, फागुन, चितवन । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना आज राति साढे १ बजेदेखि हुने भएको छ । केहीबेर अघि बसेको सर्वदलीय बैठकले आजै राति साढे १ बजेबाट गणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको अडिटोरियम हलमा क्षेत्र नं. ३ को मतगणना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बिहीबार भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. ३ मा १ लाख ५३ मत खसेको थियो ।
माडी नगरपालिकाका ९ वडा र भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वटा वडा यो क्षेत्रमा पर्दछन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रेनु दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृ सोविता गौत्तमको उम्मेदवारीका कारणले यो क्षेत्र चर्चामा छ ।
यहाँबाट नेकपा एमालेका शंकरराज थपलिया, नेपाली कांग्रेसबाट टेकप्रसाद गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दीपक थापा उम्मेदवार छन् ।
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट राप्रपाका विक्रम पाण्डे विजयी भएका थिए । यसपटक पाण्डेले निर्वाचन लडेनन् ।
