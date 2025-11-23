+
काठमाडौं–४ मा रास्वपाको सुरुवाती अग्रता, एमाले दोस्रो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २:३२

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुवाती अग्रता लिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बमले ८६२ मत ल्याएर अग्रता कायम गरेका हुन् ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका १ को मतगणना गर्दा दोस्रो स्थानमा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराई छन् । उनले २७३ मत ल्याएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सचिन तिमल्सिनाले २१२ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा छन् ।

काठमाडौं ४ रास्वपा
