काठमाडौं–१ : मतान्तर बढाउँदै रञ्जु दर्शना

काठमाडौं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छिन् । ५६९७ मत गणना हुँदा उनले २६१४ मत पाएकी छिन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रबल थापाले १४१३, राप्रपाका रविन्द्र मिश्रले ७१२, एमालेका मोहनराज रेग्मीले २३६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यो क्षेत्रमा यसअघि लगातार चारपटक कांग्रेसले जितेको थियो ।
