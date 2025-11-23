चितवन-२ : प्रारम्भिक मतगणनामा एमालेका उम्मेदवार अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ को प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
सुरुवाती परिणाममा एमालेका उम्मेदवार एमालेका अस्मिन घिमिरेले अघि देखिएका छन् । उनले ३२५ मत पाएका छन् । रास्वपाका रवि लामिछानेले २११ मत पाउँदा नेपाली कांग्रेस नेत्री मिना खरेलले १४५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रताप गुरुङले १६१ पाएका छन् ।
यस अघि यो क्षेत्रमा ठूलो मतान्तरले रवि लामिछाने विजयी भएका थिए ।
