२६ क्षेत्रमा गणना हुँदा २१ मा रास्वपाको अग्रता

२२ फागुन, काठमाडौं । देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएको मतगणनामा प्रारम्भिक रूपमा दुई तिहाइभन्दा बढी ठाउँमा रास्वपाले अग्रता लिएको छ ।
विगतमा कांग्रेस एवं एमाले उम्मेदवारहरू निरन्तर निर्वाचित रहेको क्षेत्रमा चलिरहेको मतगणनामा रास्वपाको सुरुवाती अग्रता देखिएको हो ।
कतिपय ठाउँमा गए रातिदेखि मतगणना चलिरहेको छ भने केहीमा बिहान ७ बजेदेखि मतगणना सरु हुने भएको छ ।
विस्तृत विवरणका लागि तलको लिंक हेर्नुहोला–
https://election.onlinekhabar.com
