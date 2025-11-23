News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट मतगणना सुरु भएको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा मतगणना सुरु भएको छ । केहीबेर अघि सर्वदलीय बैठक बसेर काठमाडौं-५ को मतगणना सुरु गरिएको हो ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट मतगणना थलिएको छ ।
यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका प्रदीप पौडेल र रास्वपाका सस्मित पोखरेल, उज्यालो नेपाल पार्टीका श्री गुरुङ लगायतका उम्मेदवार छन् ।
