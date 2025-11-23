काभ्रेको मतगणना भोलि बिहानदेखि

२१ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मतगणना भोलिमात्र हुने भएको छ । काभ्रे १ र २ को केही स्थानको मतपेटिका आउन समय लाग्ने भएकाले शुक्रबार बिहानदेखि मात्रै गणना हुने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रेमप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
काभ्रे-२ मा शुक्रबार बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ । भुम्लु र बेथानचोकका केही मतपेटिका आउन बाँकी भएकाले संकलनपश्चात मात्रै गणना गर्ने सहमति भएको छ ।
‘शुक्रबार बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक बसेपछि मात्र गणना थालिने छ,’ न्यौपानेले भने ।
काभ्रे-१ मा खानीखोला, महाभारत, तेमाल र चौरी गाउँपालिकाका सबै बुथ तथा रोशी र नमोबुद्धको केही बुथका मतपेटिका संकलन हुँदैछन् । ती मतपेटिका संकलन भएपछि शुक्रबार बिहान ७ बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने र त्यसपछि गणना सम्बन्धी निर्णय हुने निर्वाचन अधिकृत टीकाभुषण घिमिरेले जानकारी दिए ।
