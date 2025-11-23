म्याग्दीमा नेकपाका अर्जुन थापाको सुरुवाती अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धवलागिरी गाउँपालिका १ गुर्जामा ३२४ मतगणना हुँदा नेकपाका अर्जुन थापाले २०१ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन्।
- स्वतन्त्र उमेदवार महावीर पुनले ६१, नेपाली काँग्रेसका केवी भण्डारीले ३७, एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले ८ मत पाएका छन्।
- धवलागिरी गाउँपालिका २ लुलांगको मतगणना अहिले भइरहेको छ।
२२ फागुन, म्याग्दी । धवलागिरी गाउँपालिका १ गुर्जाको ३२४ मतगणना सकिँदा नेकपाका अर्जुन थापाले २०१ मत ल्याएर सुरुवाती अग्रता लिएका छन् ।
उक्त वडाबाट स्वतन्त्र उमेदवार महावीर पुनले ६१, नेपाली काँग्रेसका केवी भण्डारीले ३७, एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले ८ मत पाएका छन् । अहिले धवलागिरी गाउँपालिका २ लुलांगको मतगणना भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4