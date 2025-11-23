चितवन-२ : दोब्बर बढी मतसहित रवि लामिछानेको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन प्रतिनिधिसभा क्षेत्र-२ मा मतगणना जारी छ र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ५४७५ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन्।
- नेकपा एमालेका अस्मिन घिमिरे २२५१ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् भने नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेल २०५३ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
- अहिलेसम्म १२ हजार १९६ मत गणना सम्पन्न भएको छ र नेकपाका प्रताव गुरुङले १५३१ मत प्राप्त गरेका छन्।
२२ फागुन, चितवन । चितवन प्रतिनिधिसभा क्षेत्र-२ मा मतगणना जारी छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ५४७५ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन् ।
उनलाई नेकपा एमालेका अस्मिन घिमिरेले २२५१ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । घिमिरेलेलाई नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेलले २०५३ मतसहित पछ्याएकी छन् ।
नेकपाका प्रताव गुरुङले १५३१ मत ल्याएका छन् । अहिलेसम्म १२ हजार १९६ मत गणना सम्पन्न भएको छ।
