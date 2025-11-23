+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवनमा भोट हालेपछि हेलिकप्टर चढेर प्रचण्ड रुकुम पूर्व आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते १९:२४

२० फागुन, रुकुम पूर्व । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं रुकुम पूर्वका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मतदानकै दिन जिल्ला आइपुग्ने भएका छन् ।

आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको चितवनमा मतदान गरिसकेलगत्तै उनी हेलिकप्टरमार्फत रुकुम पूर्व ओर्लिने कार्यतालिका तय भएको हो ।

​चितवनमा मताधिकार प्रयोग गरेर दाहाल बिहान ११ बजेभित्रै रुकुम पूर्व पुग्नेछन् । उनको साथमा छोरी गंगा दाहालसहित ५ जनाको टोली रहने पार्टीका चुनावी प्रचारप्रसार प्रमुख गणेशमान पुनले जानकारी दिए ।

‘संयोजकज्यूले बिहानै चितवनमा भोट हाल्नुहुनेछ र लगत्तै रुकुम पूर्व प्रस्थान गर्नुहुनेछ,’ पुनले भने, ‘जिल्ला पुगेपछि उहाँले विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अवलोकन गर्ने र मतदातासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डसहित ११ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

चितवन प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनले भने- चितवनले देशलाई टुरिज्म प्रमोसन सिकाउनुपर्छ

बालेनले भने- चितवनले देशलाई टुरिज्म प्रमोसन सिकाउनुपर्छ
नारायणगढ कसरी बन्यो रास्वपाको गढ ? 

नारायणगढ कसरी बन्यो रास्वपाको गढ ? 
‘अफ्रिकन स्वाइनफिभर’ले चितवनमा बंगुर मर्न थाले

‘अफ्रिकन स्वाइनफिभर’ले चितवनमा बंगुर मर्न थाले
सहज जितको खोजीमा रहेका रविलाई मीनाले बढाउँदैछिन् दबाब

सहज जितको खोजीमा रहेका रविलाई मीनाले बढाउँदैछिन् दबाब
चितवनमा स्कार्पियोले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिंदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते

चितवनमा स्कार्पियोले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिंदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
चितवनमा पहिलो पटक ‘अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो’ सुरु

चितवनमा पहिलो पटक ‘अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो’ सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित