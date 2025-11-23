सर्वदलीय बैठकपछि सिन्धुली–१ को मतगणना सुरु

२२ फागुन, काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकपछि सिन्धुली क्षेत्र नम्बर–१ मा मतगणना सुरु भएको छ ।
यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका उज्जवल बराल, नेकपा एमालेका प्रदीप कटुवाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का डेकेन्द्र सुवेदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट धनेन्द्र कार्की उम्मेदवार छन् ।
यो क्षेत्रमा यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका श्याम घिमिरे विजयी भएका थिए ।
