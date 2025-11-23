झापा- ३ : अग्रता बढाउँदै रास्वपाका पाठक, पछ्याउँदै राप्रपाका लिङ्देन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा ३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत मतगणना जारी छ र रास्वपाका प्रकाश पाठकले २२८१ मतसहित अग्रता बढाएका छन्।
- राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १६०० मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका हरिबहादुर राजवंशीले ६२० मत ल्याएका छन्।
- कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार घिमिरेले ५१० मत र नेकपाका डिल्लीराम घिमिरेले ७० मत प्राप्त गरेका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत झापा ३ मा पनि मतगणना जारी छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार यहाँ रास्वपाका उम्मेदवार प्रकाश पाठकले अग्रता बढाएका छन् ।
उनले २२८१ मत ल्याउँदा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १६०० मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै एमालेका उम्मेदवार हरिबहादुर राजवंशीले ६२० मत ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेदवार राजेन्द्रकुमार घिमिरेले ५१० मत ल्याए । यहाँ नेकपाका डिल्लीराम घिमिरेले ७० मत ल्याएका छन् ।
