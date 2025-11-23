बागलुङ-२ : रास्वपाका शर्माको सुरुवाती अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ फागुन, बागलुङ । बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ मतगणना जारी छ । सुरुवाती मतगणनामा रास्वपाका शोम शर्माले अग्रता लिएका छन् । शर्माले ४१६ मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसका टेकराज पौडेलले २७७ मत, नेकपाबाट ज्ञामनाथ गैरे अनिलले १३६ मत र नेकपा एमालेकी मञ्जु शर्माले ४९ मत ल्याएका छन् ।
४९ मतदान स्थलको छुट्टाछुट्टै मतपरिणम आउनेगरी गणना भइरहेको र दुई ठाउँमा मतगणना भइरहेको सहायक निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम रिजालले जानकारी दिए ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–२ बुर्तिबाङको कुथाप्लोमा मतगणना भइरहेको छ ।
दुई नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका टेकराज पौडेल, नेकपाबाट ज्ञामनाथ गैरे अनिल, नेकपा एमालेकी मञ्जु शर्मा, रास्वपाका सोम शर्मा, राप्रपाका अञ्चल शाही उम्मेदवार छन् ।
