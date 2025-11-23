चितवन-१ : एमालेका दावासँग मतान्तर छोट्याउँदै कांग्रेसका बुर्लाकोटी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन १ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत २८३० मत गणना हुँदा नेकपा एमालेका दाबा दोर्जे लामाले ९६३ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बुर्लाकोटीले ७३९ मत पाएका छन् भने रास्वपाका हरि ढकालले ४८३ मत ल्याएका छन्।
- नेकपाका कृष्ण पन्तले ३१० मत ल्याएका छन् र मतगणना जारी छ।
२२ फागुन, चितवन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत चितवन १ मा पनि मत गणना जारी छ । जारी मतगणनामा नेकपा एमालेका दाबा दोर्जे लामा ९६३ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन् ।
२८३० मत गणना हुँदा नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बुर्लाकोटी ७३९ मतसहित लामालाई पछ्याइरहेका छन् ।
त्यस्तै रास्वपाका हरि ढकालले ४८३ मत ल्याउँदा नेकपाका कृष्ण पन्तले ३१० मत ल्याएका छन् ।
