डोल्पामा मतपेटिका अझै संकलन हुन सकेनन्

२२ फागुन, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाका सबै मतपेटिका अझै जम्मा हुन सकेका छैनन् । उपल्लो डोल्पाका २३ मतदान केन्द्रमध्ये नौ मतदान केन्द्रको मात्र मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको छ । अझै १४ मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ल्याउन बाँकी छ ।
त्रिपुरा सुन्दरी, ठुली भेरी नगरपालिका, काइके, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका मतपेटिका दुनै स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याइएको छ ।
डोल्पामा स्थायी र अस्थायी गरेर ७० वटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ५६ मतदान केन्द्रको मतपेटिका दुनै ल्याइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4