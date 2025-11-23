इलाम २ : एमालेका सुहाङलाई पछि छाड्दै अघि बढे श्रम संस्कृतिका सुदिप

२ फागुन, इलाम । इलाम क्षेत्र नम्बर २ को मतगणना अनुसार नेकपा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा कायमै देखिएको छ ।
एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई पछि पार्दै श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार सुदिप राई अघि लागेका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार सुदिप राईले १५०४ मत ल्याउदा सुहाङले १३६० मत ल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भेषराज आचार्यले ७३३ र रास्वपा उम्मेदवार गोकुल राईले ४२० मत पाएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार ओमबहादुर गुरुङले १३८ मत पाएका छन् ।
