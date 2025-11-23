खोटाङमा आरेन राईको अग्रता कायमै, हरि रोका चौथो स्थानमा

२२ फागुन, खोटाङ । श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार आरेन राईले खोटाङमा अग्रता कायमै राखेका छन् ।
राईले २६९२ मत पाएर अग्रता लिदा नेपाली कांग्रेसका बीरकाजी राईले १७८६, नेकपा एमालेका देवविक्रम राईले ११६५, नेकपाका हरि रोकाले एक हजार ९ मत पाएका छन् । रास्वपाका रुद्र गिरीले ३४६ मत पाएका छन् ।
