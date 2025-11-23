+
रौतहट-१ मा रास्वपाका चौधरी विजयी, माधव नेपाल चौथो स्थानमा

गाैतम श्रेष्ठ गाैतम श्रेष्ठ
२०८२ फागुन २३ गते १४:०८

  • रौतहट क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजेश चौधरी १८ हजार २५३ मतान्तरले विजयी भएका छन्।
  • चौधरीले २८ हजार ९४६ मत ल्याउँदा एमालेका अजय गुप्ताले १० हजार ६९३ मत प्राप्त गरे।
  • पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ७ हजार ६६९ मत पाउँदै चौथो स्थानमा रहे।

२३ फागुन, रौतहट । रौटहट क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार राजेश चौधरी विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अजय गुप्तालाई उनले १८ हजार २५३ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् ।

चौधरीले २८ हजार ९४६ मत ल्याउँदा एमालेका गुप्ताले १० हजार ६९३ मत ल्याए । त्यस्तै कांग्रेसका उम्मेदवार अनिलकुमार झाले ८ हजार ५७४ मत ल्याए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने तारा चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै ७ हजार ६६९ मत प्राप्त गरी चौथो स्थानमा सीमित भए ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उम्मेदवारले छाता चिन्हबाट ६ हजार ८४६ मत प्राप्त गरेका छन्।

