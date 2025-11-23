काभ्रे-२ मा रास्वपाका बदन भण्डारी विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काभ्रेपलान्चोक २ नम्बर क्षेत्रमा रास्वपाका बदन भण्डारी ५३ हजार ३४४ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
- उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका मधु आचार्यले १७ हजार ८६८ मत प्राप्त गरेका छन्।
- नेकपा एमालेका अशोक व्यान्जुले १३ हजार ९४० मत र नेकपाका बसुन्धरा हुमागाइले ८ हजार १०७ मत प्राप्त गरेका छन्।
