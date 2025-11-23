सर्लाही-१ मा रास्वपाकी नीतिमा कार्की विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नीतिमा भण्डारी कार्की ४४ हजार १८१ मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन्।
- भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शम्भुलाल श्रेष्ठलाई झण्डै ३६ हजार मतले पराजित गरेकी छन्।
- निर्वाचन आयोगका अनुसार नेकपा एमालेका मनोज कुमार देवकोटा ६ हजार १०१ र नेकपाका प्रमोद साह ५ हजार ४९४ मतसहित चौथो स्थानमा रहेका छन्।
२३ फागुन, सर्लाही । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ नीतिमा भण्डारी कार्की विजयी भएकी छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शम्भुलाल श्रेष्ठलाई झन्डै ३६ हजार मतले पराजित गर्दै विजयी भएकी हुन् । भण्डारी ४४ हजार १८१ मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले ७ हजार ८७१ मत ल्याएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्लाही–१ मा नेकपा एमालेका मनोज कुमार देवकोटाले ६ हजार १०१ मत पाएका छन् ।
यस्तै चौथो भएका नेकपाका उम्मेदवार प्रमोद साहको पक्षमा ५ हजार ४९४ मत आएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सर्लाही–१ बाट लोसपाका रामप्रकाश चौधरी २४ हजार ८३८ मतसहित विजयी भएका थिए । तर यसपटक पनि उम्मेदवार बनेका चौधरी ३ हजार ९९१ मतमै सीमित भए ।
