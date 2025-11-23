सर्लाही-२ मा रास्वपाका महतो विजयी, महिन्द्र राय र राजेन्द्र महतो पराजित

२२ फागुन, सर्लाही । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का रविन महतो निर्वाचित भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न मतगणनामा महतोले ४२ हजार ५१२ मत सहित निर्वाचित भएका हुन् ।
महतोको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका महिन्द्र राय यादवले जम्मा ८ हजार ५२३ मत प्राप्त गरे ।
निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसका डा. सरोज कुमारले ७ हजार ३९ र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतोले ५ हजार ९९२ मत प्राप्त गरे ।
