+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इलामका दुवै क्षेत्रमा एमालेको अग्रता

इलाम-१ मा एमाले उम्मेदवार काजीमान कागतेले अग्रता लिँदा इलाम-२ मा सुहाङ नेम्वाङले अग्रता जोगाइरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते १६:०१

२३ फागन, इलाम । इलामका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । इलाम-१ मा एमाले उम्मेदवार काजीमान कागतेले अग्रता लिँदा इलाम-२ मा सुहाङ नेम्वाङले अग्रता जोगाइरहेका छन् ।

इलाम–१ मा कागते दुई हजार ८०३ मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका निस्कल राई दुई हजार ५८९ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

सुरुवातमा अग्रता लिइरहेका श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद नेम्वाङ लिम्बू भने दुई हजार ५४६ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का विमल गदाल एक हजार २४४ मतसहित चौैथो स्थानमा छन्  भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रणबहादुर राईले ९६९ मतसहित पाँचौँ स्थानमा छन् ।

इलाम–२ मा १२ हजार ५७४ मतसहित सुहाङ नेम्वाङ अग्रस्थानमा रहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका सुदीप राईले १० हजार ८३६ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

कांग्रेसका भेषराज आचार्यले छ हजार ८७१ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् । रास्वपाका गोकुलबहादुर राई तीन हजार ४५१ मत प्राप्त गरेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुहाङ नेम्वाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इलाममा निस्कल राईको इलम गर्ने सपना

इलाममा निस्कल राईको इलम गर्ने सपना
इलाम-२ बाट एमालेले गर्‍यो सुहाङलाई उम्मेदवार सिफारिस

इलाम-२ बाट एमालेले गर्‍यो सुहाङलाई उम्मेदवार सिफारिस
इलाममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘पदयात्रा’

इलाममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘पदयात्रा’
एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध

एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध
बिहीबारदेखि पुन: वर्षा र हिमपातको प्रक्षेपण, राजधानी जोड्ने सडक र इलाम जोखिममा

बिहीबारदेखि पुन: वर्षा र हिमपातको प्रक्षेपण, राजधानी जोड्ने सडक र इलाम जोखिममा
‘दुई मौसमी प्रणालीको असरले यो साताभर वर्षाको सम्भावना, फेरि जोखिममा इलाम’

‘दुई मौसमी प्रणालीको असरले यो साताभर वर्षाको सम्भावना, फेरि जोखिममा इलाम’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित