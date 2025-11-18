इलामका दुवै क्षेत्रमा एमालेको अग्रता

२३ फागन, इलाम । इलामका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । इलाम-१ मा एमाले उम्मेदवार काजीमान कागतेले अग्रता लिँदा इलाम-२ मा सुहाङ नेम्वाङले अग्रता जोगाइरहेका छन् ।
इलाम–१ मा कागते दुई हजार ८०३ मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका निस्कल राई दुई हजार ५८९ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।
सुरुवातमा अग्रता लिइरहेका श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद नेम्वाङ लिम्बू भने दुई हजार ५४६ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का विमल गदाल एक हजार २४४ मतसहित चौैथो स्थानमा छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रणबहादुर राईले ९६९ मतसहित पाँचौँ स्थानमा छन् ।
इलाम–२ मा १२ हजार ५७४ मतसहित सुहाङ नेम्वाङ अग्रस्थानमा रहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका सुदीप राईले १० हजार ८३६ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।
कांग्रेसका भेषराज आचार्यले छ हजार ८७१ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् । रास्वपाका गोकुलबहादुर राई तीन हजार ४५१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
