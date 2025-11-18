+
एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले इलामबाट खुला, आरक्षित कोटा गरी २० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन्।
  • इलाम–१ बाट टीका पौडेल युवा तर्फ, उमादेवी सुनुवार महिला तर्फ निर्विरोध चयन भएका छन्।
  • विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुहाङ नेम्वाङ खुला तर्फ प्रतिनिधि चयन भएका छन्।

१३ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमाले इलामबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।

दुई वटा प्रतिनिधि सभा रहेको इलामबाट खुला, आरक्षित कोटा गरी २० जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । इलाम–१ बाट युवा तर्फ टीका पौडेल निरोज चयन भएका छन् ।

महिला तर्फ उमादेवी सुनुवार, शकुन्तला लेप्चा र सावित्रा शिवा निर्विरोध भएका छन् । खुला तर्फ उदयबहादुर राई, उमेश गुरुङ, काजीमान कागते, खम्बसिंह लिम्बु र दीपककुमार थेबे चयन भएका छन् ।

इलाम–२ बाट युवातर्फ रामप्रसाद सुवेदी (रविन्द्र) चयन भएका छन् । महिला तर्फ टीकादेवी घिमिरे, दिलकुमारी लिम्बु र पबिमाया राई चयन भएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुहाङ नेम्वाङ खुला तर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका छन् । नेम्वाङ सहित केशवकुमार धौराली, गणेशप्रसाद बराल, दिपेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र हेमन्त राई सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएका छन् । दलित कोटाबाट देवेन्द्र विश्वकर्मा पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भए ।

इलाम एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले सुहाङ नेम्वाङ
