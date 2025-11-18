एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले इलामबाट खुला, आरक्षित कोटा गरी २० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन्।
- इलाम–१ बाट टीका पौडेल युवा तर्फ, उमादेवी सुनुवार महिला तर्फ निर्विरोध चयन भएका छन्।
- विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुहाङ नेम्वाङ खुला तर्फ प्रतिनिधि चयन भएका छन्।
१३ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमाले इलामबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
दुई वटा प्रतिनिधि सभा रहेको इलामबाट खुला, आरक्षित कोटा गरी २० जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । इलाम–१ बाट युवा तर्फ टीका पौडेल निरोज चयन भएका छन् ।
महिला तर्फ उमादेवी सुनुवार, शकुन्तला लेप्चा र सावित्रा शिवा निर्विरोध भएका छन् । खुला तर्फ उदयबहादुर राई, उमेश गुरुङ, काजीमान कागते, खम्बसिंह लिम्बु र दीपककुमार थेबे चयन भएका छन् ।
इलाम–२ बाट युवातर्फ रामप्रसाद सुवेदी (रविन्द्र) चयन भएका छन् । महिला तर्फ टीकादेवी घिमिरे, दिलकुमारी लिम्बु र पबिमाया राई चयन भएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुहाङ नेम्वाङ खुला तर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका छन् । नेम्वाङ सहित केशवकुमार धौराली, गणेशप्रसाद बराल, दिपेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र हेमन्त राई सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएका छन् । दलित कोटाबाट देवेन्द्र विश्वकर्मा पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4