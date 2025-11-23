+
+
झापा-५ : अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदै, सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)

पछिल्लो विवरण अनुसार, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले ५९ हजार ५६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।

आर्यन धिमाल प्रसुन संग्रौला
२०८२ फागुन २३ गते १७:१०

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वाधिक चासोको क्षेत्र रहेको झापा–५ मा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदैछ । पछिल्लो विवरण अनुसार, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले ५९ हजार ५६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।

उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १६ हजार ३५० मत प्राप्त गरेका छन् ।

केहीबेरमा मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
झापा ५ निर्वाचन
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

प्रसुन संग्रौला

संग्रौला अनलाइनखबर अंग्रेजीमा कला, संस्कृति, खेलकुद र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सम्बन्धित खबर

