कपिलवस्तु-३ मा कांग्रेसका अभिषेकप्रताप शाह विजयी

- कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर-३ बाट नेपाली कांग्रेसका अभिषेकप्रताप शाह २३ हजार ५३५ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
- उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका वीरेन्द्र कनोडियाले १८ हजार ८९० मत प्राप्त गरेका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर-३ बाट नेपाली कांग्रेसका अभिषेकप्रताप शाह विजयी भएका छन् ।
२३ हजार ५३५ मत ल्याएर उनी विजयी भएका हुन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रकाश रजौरियाले १८ हजार ८९० प्राप्त गरे ।
नेकपा एमालेका वीरेन्द्र कनोडिया १४ हजार ७६३ ल्याए ।
