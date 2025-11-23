केपी ओलीलाई प्रकाश पौडेलको सुझाव- अध्यक्ष पद त्याग्दिनुस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश पौडेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पद त्याग गर्न सुझाव दिएका छन्।
- पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई नवपुस्ताको चुनौती महशुस गर्न आग्रह गरेका छन्।
- पौडेलले भने, 'हामीले सक्ने योगदान गर्यौ भनेर नैतिक जिम्मेवारी लिएर पार्टी अध्यक्ष त्याग्दिनुस् केपी बा।'
२३ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश पौडेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पद त्याग गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बरिष्ठ नेता बालेनसँग विशाल मतान्तरले पराजित औलीलाई पौडेलले अध्यक्ष पद त्याग्न सुझाव दिएका छन् ।
‘… अब हामीलाई पनि, ल प्रकाश बाबु तिमीहरुले उठाएको पार्टी रिफर्मेसनको मुद्दा ठीक रहेछ, नवपुस्ताले पार्टी चलाउ, हामीले सक्ने योगदान गर्यौ भनेर नैतिक जिम्मेवारी लिएर पार्टी अध्यक्ष त्याग्दिनुस् केपी बा,’ पौडेलले लेखेका छन् ।
पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई जेनजी पुस्ताको चुनौतीलाई महशुस गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘गाउँ बस्ती डुल्दा ग्रासरुटका नेता कार्यकता र आम मतदाताले जेनजी आन्दोलनमा शहीदप्रति केपी बाले सहानुभूति नदिनु गल्ती थियो भनेर भनेका छन्,’ पौडेलले लेखेका छन्, ‘ढिला भएपनि महशुस गर्नुस्, यो निर्वाचनमा तपाईलाई नव पुस्ताले चुनौती दिएको थियो ।’
