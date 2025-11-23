सर्लाही-४ : गगनभन्दा झन्डै १० हजार मतान्तरले अमरेश अगाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्लाही-४ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अमरेशकुमार सिंहले २९ हजार ३८० मतसहित अग्रता बनाएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १९ हजार ५०६ मत ल्याएका छन्।
- नेकपा एमालेका अमनिशकुमार यादवले ८ हजार ६५४ मत प्राप्त गरेका छन्।
२४ फागुन, काठमाडौं । सर्लाही-४ को पनि मतगणना जारी छ । जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अमरेशकुमार सिंहले अग्रता फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् ।
सिंहले २९ हजार ३८० मत ल्याएका छन् ।
उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १९ हजार ५०६ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका अमनिशकुमार यादवले ८ हजार ६५४ मत ल्याएका छन् ।
नेकपाका रजनीश रायले १२५० मत ल्याउँदा जनमत पार्टीका राकेशकुमार मिश्रले १३६५ मत ल्याएका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4