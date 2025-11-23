रास्वपाले प्रत्यक्षमै जित्यो एक सय सिट (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२४ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना जारी छ । जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक सय सिट जितेको छ ।
मतगणनाको सुरुवातीचरणदेखि नै अग्रता कायम गरेको रास्वपाले १२९ क्षेत्रको नजिता सार्वजनिक हुँदा रास्वपाले १०० सिटमा जित पक्का गरेको हो ।
दोस्रो धेरै सिट जित्नेमा नेपाली कांग्रेस छ । कांग्रेसले १४ सिट जितेको छ । एमालेले ७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ६, राप्रपाले १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् ।
यी हुन् निर्वाचित भएका रास्वपाका १०० उम्मेदवारहरू
१- बालेन्द्र शाह
२- इन्दिरा राना मगर
३- सोविता गौतम
४- डा. लेखजंग थापा
५- हरि ढकाल
६- सुलभ खरेल
७- रुविना आचार्य
८- सुनिल लम्साल
९- बदनकुमार भण्डारी
१०- राजन गौतम
११- राजकिशोर महतो
१२- अशोककुमार चौधरी
१३- नरेन्द्र साह कलवार
१४- निशा डाँगी
१५- नरेन्द्रकुमार गुप्ता
१६- विक्रम खनाल
१७- कमल सुवेदी
१८- नीतिमा भण्डारी
१९- मनिष झा
२०- विपिनकुमार आचार्य
२१- तोसीमा काकी
२२- देवराज पाठक
२३- रविन महतो
२४- राजीव खत्री
२५- मनीष खनाल
२६- रहबर अन्सारी
२७- कृष्णकुमार कार्की
२८- सन्तोष राजवंशी
२९- अरबिन्द साह
३०- गणेश धिमाल
३१- खड्कराज पौडेल
३२- शिवशंकर यादव
३३- तौफिकअहमद खान
३४- प्रकाश पाठक
३५- स्वर्णिम वाग्ले
३६- बिना गुरुङ
३७- प्रदीप विष्ट
३८- गणेश कार्की
३९- गणेश पौडेल
४०- सीताराम साह
४१- तपेश्वर यादव
४२- अमरेशकुमार सिंह
४३- चन्दनकुमार सिंह
४४- डोलप्रसाद अर्याल
४५- प्रमोदकुमार महतो
४६ -सुनिल के.सी.
४७- मोहनलाल आचार्य
४८- दिपकराज बोहरा
४९- धर्मराज केसी
५०- रुकेश रञ्जित
५१- सुरेशकुमार चौधरी
५२- दीपककुमार साह
५३- श्रीराम न्यौपाने
५४- अच्युतम लामिछाने
५५- आनन्दबहादुर चन्द
५६- उत्तमप्रसाद पौडेल
५७- सस्मित पोखरेल
५८- आशा झा
५९- रमेशकुमार सापकोटा
६०- रामाकान्तप्रसाद चौरसिया
६१- सागर ढकाल
६२- मधुकुमार चौलागाई
६३- खगेन्द्र सुनार
६४- पुकार बम
६५- धनञ्जय रेग्मी
६६- राजेशकुमार चौधरी
६७- खेमराज कोइराला
६८- कन्हैया बनियाँ
६९- गणेश पराजुली
७०- शिशिर खनाल
७१- विक्रम थापा
७२- सुशान्त वैदिक
७३- यज्ञमणि न्यौपाने
७४- बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि)
७५- ज्ञानेन्द्र सिंह महता
७६- माधवबहादुर थापा
७७- सागर भुसाल
७८- बोधनारायण श्रेष्ठ
७९- विराजभक्त श्रेष्ठ
८०- भरतप्रसाद पराजुली
८१- बुद्धरत्न महर्जन
८२- सुशील खड्का
८३- जगतप्रसाद जोशी
८४- ताराप्रसाद जोशी
८५राजुनाथ पाण्डे
८६- आशिष गजुरेल
८७- कोमल ज्ञवाली
८८- गोविन्द पन्थी
८९- धनेन्द्र कार्की
९०- रञ्जु न्यौपाने
९१- सूर्यबहादुर तामाङ
९२- सोम शर्मा
९३- आसिका तामाङ
९४- जनक सिंह धामी
९५- टेकबहादुर शाक्य
९६- रवि लामिछाने
९७- शम्भुप्रसाद ढकाल
९८- सुशीलकुमार कानु
९९- हरिप्रसाद भुसाल
१००- ई.जगदीश खरेल
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
