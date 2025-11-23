+
+
रास्वपाले प्रत्यक्षमै जित्यो एक सय सिट (सूचीसहित)

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना जारी छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २४ गते ७:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १०० सिट जितेको छ।
  • नेपाली कांग्रेसले १४, एमालेले ७, नेकपाले ६, राप्रपाले १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेको छ।
  • रास्वपाका १०० जना निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ।

२४ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना जारी छ । जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक सय सिट जितेको छ ।

मतगणनाको सुरुवातीचरणदेखि नै अग्रता कायम गरेको रास्वपाले १२९ क्षेत्रको नजिता सार्वजनिक हुँदा रास्वपाले १०० सिटमा जित पक्का गरेको हो ।

दोस्रो धेरै सिट जित्नेमा नेपाली कांग्रेस छ । कांग्रेसले १४ सिट जितेको छ । एमालेले ७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ६, राप्रपाले १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् ।

यी हुन्  निर्वाचित भएका रास्वपाका १०० उम्मेदवारहरू 

१- बालेन्द्र शाह

२- इन्दिरा राना मगर

३- सोविता गौतम

४- डा. लेखजंग थापा

५- हरि ढकाल

६- सुलभ खरेल

७- रुविना आचार्य

८- सुनिल लम्साल

९- बदनकुमार भण्डारी

१०-  राजन गौतम

११- राजकिशोर महतो

१२- अशोककुमार चौधरी

१३- नरेन्द्र साह कलवार

१४- निशा डाँगी

१५- नरेन्द्रकुमार गुप्ता

१६- विक्रम खनाल

१७- कमल सुवेदी

१८- नीतिमा भण्डारी

१९- मनिष झा

२०- विपिनकुमार आचार्य

२१- तोसीमा काकी

२२- देवराज पाठक

२३- रविन महतो

२४- राजीव खत्री

२५- मनीष खनाल

२६- रहबर अन्सारी

२७- कृष्णकुमार कार्की

२८- सन्तोष राजवंशी

२९- अरबिन्द साह

३०- गणेश धिमाल

३१- खड्कराज पौडेल

३२- शिवशंकर यादव

३३- तौफिकअहमद खान

३४- प्रकाश पाठक

३५-  स्वर्णिम वाग्ले

३६- बिना गुरुङ

३७- प्रदीप विष्ट

३८- गणेश कार्की

३९- गणेश पौडेल

४०- सीताराम साह

४१- तपेश्वर यादव

४२- अमरेशकुमार सिंह

४३- चन्दनकुमार सिंह

४४- डोलप्रसाद अर्याल

४५- प्रमोदकुमार महतो

४६ -सुनिल के.सी.

४७- मोहनलाल आचार्य

४८- दिपकराज बोहरा

४९- धर्मराज केसी

५०- रुकेश रञ्जित

५१- सुरेशकुमार चौधरी

५२- दीपककुमार साह

५३- श्रीराम न्यौपाने

५४- अच्युतम लामिछाने

५५- आनन्दबहादुर चन्द

५६- उत्तमप्रसाद पौडेल

५७- सस्मित पोखरेल

५८- आशा झा

५९- रमेशकुमार सापकोटा

६०- रामाकान्तप्रसाद चौरसिया

६१- सागर ढकाल

६२- मधुकुमार चौलागाई

६३- खगेन्द्र सुनार

६४- पुकार बम

६५- धनञ्जय रेग्मी

६६- राजेशकुमार चौधरी

६७- खेमराज कोइराला

६८- कन्हैया बनियाँ

६९- गणेश पराजुली

७०- शिशिर खनाल

७१- विक्रम थापा

७२- सुशान्त वैदिक

७३- यज्ञमणि न्यौपाने

७४- बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि)

७५- ज्ञानेन्द्र सिंह महता

७६- माधवबहादुर थापा

७७- सागर भुसाल

७८- बोधनारायण श्रेष्ठ

७९- विराजभक्त श्रेष्ठ

८०- भरतप्रसाद पराजुली

८१- बुद्धरत्न महर्जन

८२- सुशील खड्का

८३- जगतप्रसाद जोशी

८४- ताराप्रसाद जोशी

८५राजुनाथ पाण्डे

८६- आशिष गजुरेल

८७- कोमल ज्ञवाली

८८- गोविन्द पन्थी

८९- धनेन्द्र कार्की

९०- रञ्जु न्यौपाने

९१- सूर्यबहादुर तामाङ

९२- सोम शर्मा

९३- आसिका तामाङ

९४- जनक सिंह धामी

९५- टेकबहादुर शाक्य

९६- रवि लामिछाने

९७- शम्भुप्रसाद ढकाल

९८- सुशीलकुमार कानु

९९- हरिप्रसाद भुसाल

१००- ई.जगदीश खरेल 

चुनावी नतिजा २०८२
