कपिलवस्तु–१ : रास्वपाका मोहनलाल विजयी

- कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहनलाल आचार्य ३४ हजार १४८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्।
- स्वतन्त्र उम्मेदवार आशिष शर्माले १५ हजार ८६० मत पाए पनि आचार्यलाई करिब १९ हजार मतान्तरले पछि पार्न सकेनन्।
- नेपाली कांग्रेसका अतहर कमाल मुसलमानले १४ हजार ५८२, नेकपा एमालेका विश्राम प्रसाद चौधरीले ७ हजार ९८१ र नेकपाका कृष्णबहादुर कुँवरले ४ हजार ६१६ मत प्राप्त गरे।
२४ फागुन, काठमाडौं । कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मोहनलाल आचार्य विजयी भएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार आशिष शर्मालाई करिब १९ हजार मतान्तरले पछि पार्दै आचार्य विजयी भए ।
आचार्यले ३४ हजार १४८ र शर्माले १५ हजार ८६० मत ल्याए । नेपाली कांग्रेसका अतहर कमाल मुसलमानले १४ हजार ५८२, नेकपा एमालेका विश्राम प्रसाद चौधरीले ७ हजार ९८१ र नेकपाका कृष्णबहादुर कुँवरले ४ हजार ६१६ मत प्राप्त गरे ।
