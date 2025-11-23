झापाको पाँचै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
- झापा-१ मा निशा डाँगी ४५ हजार ६८० मतसहित निर्वाचित भएकी छन्।
- झापा-५ बाट बालेन्द्र शाह ६८ हजार ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका छन्।
२४ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा झापाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
कुन क्षेत्रमा को ?
झापा-१ : निशा डाँगी ४५ हजार ६८० मतसहित निर्वाचित
झापा-२ : इन्दिरा राना मगर ६० हजार ११० मतसहित निर्वाचित
झापा-३ : प्रकाश पाठक ३८ हजार ६७४ मतसहित निर्वाचित
झापा-४ : शम्भुप्रसाद ढकाल ४३ हजार ६३१ मतसहित निर्वाचित
झापा-५ बाट रास्वपाका बालेन्द्र शाह (बालेन) ६८ हजार ३४८ मतसहित निर्वाचित
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4