नवलपरासी पश्चिम-२ : रास्वपाका गुप्ता निर्वाचित

- नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा रास्वपाका उम्मेदवार गुप्ताले ४४ हजार १३८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्।
- निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीमबहादुर थापा क्षेत्रीले १५ हजार ९४५ मत ल्याएका छन्।
- जसपा नेपालका देवेन्द्र यादवले ७ हजार २१२, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले ४६९१, एमालेका लेखनाथ खरेलले ४३११ र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका गोविन्दप्रसाद चौधरीले २०२९ मत प्राप्त गरेका छन्।
२४ फागुन, काठमाडौं । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा पनि रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
केहीबेरअघि सकिएको मतगणनामा गुप्ताले ४४ हजार १३८ मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीमबहादुर थापा क्षेत्रीले १५ हजार ९४५ मत ल्याए । त्यस्तै जसपा, नेपालका देवेन्द्र यादवले ७ हार २१२ मत ल्याउँदा राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले ४६९१ मत ल्याए । एमालेका लेखनाथ खरेलले 4311 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिह्न)का गोविन्दप्रसाद चौधरीले २०२९ मत ल्याए ।
