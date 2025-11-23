+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१०० क्षेत्रको आयो नतिजा : रास्वपाको मात्रै ७९ सिट, ४३ मा अग्रता

१६५ क्षेत्रमध्ये १०० क्षेत्रको नतिजा आएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते २३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १६५ क्षेत्रमध्ये १०० क्षेत्रको मतपरिणाममा ७८ सिट जितेको छ।
  • रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरी एकल बहुमतको सरकार बनाउने स्थिति आएको छ।
  • झापा ५ मा बालेनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ४९,६१४ मतको अन्तरले पराजित गरी निर्वाचित भएका छन्।

२३ फागुन, काठमाडौं । १६५ क्षेत्रमध्ये १०० क्षेत्रको नतिजा आएको छ । जसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मात्रै ७८ सिट रहेको छ । यसबाहेक कांग्रेसको ११, एमालेको ५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको ३, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र एक जनाले चुनाव जितेका छन् ।

गत बिहीबार भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउनेक्रम जारी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएका क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फको मतगणना सुरु भएको छ ।

समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि रास्वपाको आग्रता रहेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रास्वपा चौथो दल थियो । यो पटक स्पष्ट एकल बहुमतको रुपमा अगाडि आएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दोस्रो र तेस्रो दल रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट यसपटक निकै खुम्चिएका छन् ।

रास्वपा बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेर चुनावमा होमिएको थियो । बालेन काठमाडौं महानगरमा निवर्तमान मेयर हुन् । २०७९ सालका स्वतन्त्र उठेर काठमाडौंको मेयरको चुनाव जितेका बालेन यसपटक मेयर पद छाडेर प्रतिनिधि सभाको चुनावमा होमिएका हुन् ।

उनै बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेको रास्वपाले एकल सरकार बनाउने गरी बहुमत पाएको हो ।

बालेन आफैँ झापा ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । उक्त क्षेत्र विगतमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव जित्दै आएको क्षेत्र हो ।

२०४८ सालदेखि झापामा सदाबहार उम्मेदवारको रुपमा रहेका ओलीलाई रोकेर बालेन झापा ५ बाटै निर्वाचित भएका छन् ।

बालेन ६८ हजार ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पराजित गरेका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने १८, ७३४ मत प्राप्त गरे । उनीहरूबीच ४९, ६१४ मतको अन्तर रह्यो ।

रास्वपाकी सचिवालय सोविता गौतमले अब बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताएकी छन् ।

गौतम आफैँले पनि चितवन–३ बाट चुनाव जितिन् ।

निर्वाचित भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै गौतमले चुनावभन्दा अगाडि नै पार्टीले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेकाले उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने बताएकी हुन् ।

रास्वपाका पक्षमा नेपाली जनताले गरेको विश्वासलाई नतिजा दिनेगरी काममा रूपान्तरण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘जनताले अन्तिम आशाका रूपमा रास्वपालाई विश्वास गरेर मत दिनुभएको छ,’ नेतृ गौतमले भनिन्, ‘यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्छौँ ।’

कसको कति सिट ?

 

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतपरिणाम रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस अब नियमित महाधिवेशन प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ : उपसभापति शर्मा

कांग्रेस अब नियमित महाधिवेशन प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ : उपसभापति शर्मा
विश्वप्रकाशले भने- पराजयको मेरो भागमा पर्ने जिम्मेवारी लिन्छु

विश्वप्रकाशले भने- पराजयको मेरो भागमा पर्ने जिम्मेवारी लिन्छु
भण्डारी-ज्ञवालीको आलोपालो इतिहासमा ढकालको ‘ब्रेक’

भण्डारी-ज्ञवालीको आलोपालो इतिहासमा ढकालको ‘ब्रेक’
काठमाडौंमा रात्रीकालीन व्यवसायमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध हट्याे

काठमाडौंमा रात्रीकालीन व्यवसायमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध हट्याे
पाल्पा-१ मा कांग्रेसका सन्दीप राना विजयी

पाल्पा-१ मा कांग्रेसका सन्दीप राना विजयी
नवलपुर-१ मा रास्वपाका गौतम फराकिलो मतान्तरले विजयी

नवलपुर-१ मा रास्वपाका गौतम फराकिलो मतान्तरले विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित