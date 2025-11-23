+
काठमाडौंमा रात्रीकालीन व्यवसायमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध हट्याे

शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रशासनले मदिरा बिक्री–वितरण, ओसारपसार, सेवन तथा रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटाएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते २०:४३

२३ फागुन, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मदिरा र रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाएको जनाएको छ ।

शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रशासनले मदिरा बिक्री–वितरण, ओसारपसार, सेवन तथा रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटाएको हो । प्रशासनले फागुन १४ गते काठमाडौं जिल्लाभित्र ती कुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

वक्तव्यअनुसार आइतबारदेखि प्रतिबन्ध हटाएको निर्णय कार्यान्वयन हुने छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रात्रीकालीन व्यवसाय
