मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहको जमानत जफत

२५ फागुन, जनकपुरधाम । मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको जमानत जफत भएको छ ।
प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएर सप्तरी क्षेत्र नं. २ मा स्वाभिमान पार्टीबाट चुनाव लडेका उनको जमानत जफत भएको हो ।
त्यहाँ रास्वपाका रामजी यादव २८ हजार ४०४ मत पाएर विजयी भएका छन् ।पूर्व मुख्यमन्त्री सिंहले ३ हजार ५५७ मत पाएका छन् ।
निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जसपा नेपालका उमेश यादव १४ हजार २६३ मत पाउँदा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले ९ हजार ८८० मत मात्र प्राप्त गर्न सके ।
सिंहले पाएको मत ३ हजार ५५७ कुल सदर मतको ५. ६७ प्रतिशत मात्र हो । सदरमतको १० प्रतिशत नआए जमानत जफत हुने व्यवस्था छ ।
यस क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये ६२ हजार ७८३ सदर भएको थियो । सिंहलगायत अन्य ३० उम्मेदवारको पनि जमानत जफत भएको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
