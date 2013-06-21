+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सप्तरी-३ : भतिजले जित्दा काका चौथो नम्बरमा

रास्वपाका अमरकान्त एमालेका उम्मेदवार ताराकान्त चौधरीका भतिज हुन् । अमरकान्तले आफ्नै काकालाई मात्र पराजित गरेनन्, हेभिवेट नेता जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको संसद्‌ छिर्ने बाटो समेत रोके ।

0Comments
Shares
लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८२ फागुन २५ गते १५:१३
बायाँबाट क्रमशः अमरकान्त चौधरी (भतिज) र ताराकान्त चौधरी (काका)

२५ फागुन, सप्तरी । सप्तरी क्षेत्र नम्बर-३ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एकै परिवारका काका–भतिज निर्वाचन लडेका थिए । निर्वाचनमा भतिजले जित निकालेका छन् भने काका पराजित भएका छन् ।

काका-भतिजको टक्करमा चुनाव जित्ने दाउमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत पराजित भएका छन् ।

यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अमरकान्त चौधरीले बाजी मारेका हुन् । अमरकान्त नेकपा एमालेका उम्मेदवार ताराकान्त चौधरीका भतिज हुन् । अमरकान्तले आफ्नै काकालाई मात्र पराजित गरेनन्, हेभिवेट नेता जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको संसद्‌ छिर्ने बाटो समेत रोके ।

सप्तरी-३ मा रास्वपाका अमरकान्त ३२ हजार ८७५ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव १५ हजार २३९ मत ल्याएर दोस्रो हुँदा नेपाली कांग्रेसका दिनेशकुमार यादवले ८ हजार ४२८ मत ल्याएर तेस्रो भएका छन् ।

उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादव

निर्वाचन जितेका अमरकान्तका काका ताराकान्त ६ हजार ७१५ मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे । जनमत पार्टीका सुरेन्द्रप्रसाद शर्मा दुई हजार ८६९ सहित पाँचौ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार एक हजार ६३५ मतसहित छैठौं भए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार उम्देश्वरप्रसाद साह ५५६ सहित सातौं, उज्यालो नेपाल पार्टीका परमेश्वर लाल साह २१२ मतसहित आठौं, आम जनता पार्टीका धनिकलाल चौधरी १८८ मतसहित नवौं र नेपाल जनता पार्टीका सन्तोषकुमार चमन १६८ मतसहित दशौं स्थानमा रहे ।

दिनेशकुमार यादव
दिनेशकुमार यादव

निर्वाचित भएका अमरकान्त चौधरी २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्‌नो गृहनगर डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर जित्न सकेनन् ।

अमरकान्तका पिता चन्द्रकान्त पनि राजनीतिज्ञ थिए । उनको गत पुसको अन्तिम साता निधन भइसकेको छ । स्व. चन्द्रकान्त २०७४ को निर्वाचनमा सप्तरी ३ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

आफ्‌नो भतिजसँग यस पटक हार बेहोरेका ताराकान्त २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाटै सप्तरी-३ मा निर्वाचित भएका थिए । २०७४ मा भने आफ्‌नै दाजु चन्द्रकान्तसँग ताराकान्त पराजित भएका थिए ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ सप्तरी-३
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनबाट एमालेको नीति र नेतृत्व अस्वीकृत भयो : योगेश भट्टराई

निर्वाचनबाट एमालेको नीति र नेतृत्व अस्वीकृत भयो : योगेश भट्टराई
गोकुल बास्कोटाले भने- लोकप्रिय छौं भन्ने नेताको मात्रै प्रिय भइएछ

गोकुल बास्कोटाले भने- लोकप्रिय छौं भन्ने नेताको मात्रै प्रिय भइएछ
‘हाई’ मतान्तर हारमा ‘हाई प्रोफाइल’

‘हाई’ मतान्तर हारमा ‘हाई प्रोफाइल’
प्रतिनिधिसभा चुनाव : ३८८ प्रतिस्पर्धी महिला मध्ये १४ मात्रै निर्वाचित

प्रतिनिधिसभा चुनाव : ३८८ प्रतिस्पर्धी महिला मध्ये १४ मात्रै निर्वाचित
अस्पतालका डाक्टर सा’ब अब माननीय

अस्पतालका डाक्टर सा’ब अब माननीय
मुगुमा कांग्रेसका खड्ग शाही विजयी

मुगुमा कांग्रेसका खड्ग शाही विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित