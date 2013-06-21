+
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

समानुपातिकमा राप्रपाको मत ३ लाख पार

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते १७:०८

  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ तीन लाख १६० मत ल्याएको छ।
  • समानुपातिक मत गणना हुँदा ९३ लाख ६० हजार ७६९ मत गणना भइसकेको छ।
  • प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा तीन प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ।

२५, फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ तीन लाख मत पार गरेको छ ।

२१ फागुनमा भएको मतदानको समानुपातिकतर्फको गणना चलिरहेको छ । ९३ लाख ६० हजार ७६९ मत गणना हुँदा राप्रपाले तीन लाख १६० मत ल्याएको हो ।

यो संख्या गणना भइसकेको कूल सदर मतको ३.१९ प्रतिशत हो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

चुनावी नतिजा २०८२
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समानुपातिक
प्रतिक्रिया

