समानुपातिकमा राप्रपाको मत ३ लाख पार

- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ तीन लाख १६० मत ल्याएको छ।
- समानुपातिक मत गणना हुँदा ९३ लाख ६० हजार ७६९ मत गणना भइसकेको छ।
- प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा तीन प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ।
२५, फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ तीन लाख मत पार गरेको छ ।
२१ फागुनमा भएको मतदानको समानुपातिकतर्फको गणना चलिरहेको छ । ९३ लाख ६० हजार ७६९ मत गणना हुँदा राप्रपाले तीन लाख १६० मत ल्याएको हो ।
यो संख्या गणना भइसकेको कूल सदर मतको ३.१९ प्रतिशत हो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
