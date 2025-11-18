सल्यानबाट राप्रपाकी अनिसा नेपालीले गराइन् उम्मेदवारी दर्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सल्यानबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी अनिसा नेपालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्।
६ माघ, काठमाडौं । सल्यानबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बनेकी अनिसा नेपालीले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएकी छन् ।
जिल्ला अदालत परिसरमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर अनिसाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् ।
