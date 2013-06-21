+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी मत बदर

यसपटकको निर्वाचनमा २०७४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यताकै सर्वाधिक दरमा मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ फागुन २५ गते १८:२८

धनकुटा, २५ फागुन । धनकुटामा यसपटक मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटक बढी दरमा मत बदर भएको पाइएकाले मतदाता शिक्षामाथि प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । मतदाता शिक्षाका लागि धनकुटामा रहेका ७ वटै स्थानीय तहका सामाजिक विकास शाखा प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको थियो । सबै वडामा स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिएका थिए ।

तर, मतगणनाको परिणाम हेर्दा ठुलो मात्रामा मत बदर भएको छ । यहाँ प्रत्यक्षतर्फ कुल एक लाख १८ हजार ४२५ मतदातामध्ये ६४ हजार ९१ र समानुपातिक तर्फ एक लाख २० हजार ६४ मतदातामध्ये ६४ हजार ८८६ मत खसेको थियो । जसमध्ये प्रत्यक्षमा ५९ हजार २०८ र समानुपातिकमा ६१ हजार २९२ मत मात्रै सदर भएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार धनकुटामा प्रत्यक्षतर्फ ४ हजार ८८३ र समानुपातिक तर्फ ३ हजार ५९४ मत बदर भएको छ । जसअनुसार यसपटक प्रत्यक्षमा खसेको मतमध्ये ७.६२ प्रतिशत मत बदर हुँदा समानुपातिकतर्फ ५.५४ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

२०७४ यताकै बढी मत बदर

यसपटकको निर्वाचनमा २०७४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यताकै सर्वाधिक दरमा मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ यहाँको बदर मतको दर ३.९१ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यो बेला प्रत्यक्षको तुलनामा समानुपातिकमा बढी मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले बताए । समानुपातिकमा ५.५५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ५.४८ प्रतिशत र समानुपातिकमा ५.६५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

‘अधिकतम प्रयास भएकै हो’

मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिश्चन्द्र इङनामले मतदाता शिक्षामा अधिकतम प्रयास भएको दाबी गरे । उनले स्थानीय निर्वाचनको प्रभावले मत बदर भएको अनुमानसमेत गरेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधवप्रसाद अधिकारीले जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि सीमित समय र स्रोत साधनका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे ।

मत बदरको अर्को कारण मतदान अधिकृतहरूको लापरबाही पनि एक देखिएको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिकामा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर बिनाको २० भन्दा बढी मतपत्र फेला परेका थिए ।

यस्तै बदर हुने मुख्य मतपत्रको चिन्हमा स्वस्तिक छापको ठाउँमा औँठा छाप लगाइएका मतपत्रको संख्या पनि ठुलै भेटिएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
धनकुटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मत बदर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित