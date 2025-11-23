यी हुन धनकुटामा सय मत पनि नल्याउने ६ जना उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनकुटामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत १७ उम्मेदवारमध्ये ६ जनाले सय मत पनि प्राप्त गर्न सकेनन्।
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) लगायत पाँच दलका उम्मेदवारले एक हजारभन्दा कम मत पाएका छन्।
- धनकुटाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका राजेन्द्र राईले १८ हजार १ सय ३२ मत पाएर विजयी भएका छन्।
२४ फागुन, धनकुटा । बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत आज मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यका बन्नका लागि १७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
तर, ६ जना उम्मेदवारले त सय मत पनि पुर्याउन सकेनन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनकुटाले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्च, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन र दुई जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक सय मत कटाउन नसकेका हुन् ।
धनकुटामा खसेको ६४ हजार ९१ मतमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उत्तम साखकर्मीले २२, आम जनता पार्टीका प्रेमबहादुर थापाले ५५, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका बालकुमार ताम्लीले ६५ मत मात्रै पाएका हुन् ।
यस्तै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका सागर राईले ५ मत र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु मनकुमार योञ्जनले ५६ र जीतेन्द्र राईले ९१ मत मात्रै पाएका हुन् ।
यस्तै ५ जना उम्मेदवारले एक हजारभन्दा कम मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । एक हजार भन्दा कम मत पाउनेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले एक हजार मत कटाउन नसकेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का रविन कुमार राईले १ सय ३२, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका शालिकराम राईले २ सय २१, जनता समाजवादी पार्टीका निशान राईले २ सय ३८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका आइतराज लिम्बूले ४ सय ३१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभत्सु थापाले ७ सय ३ मत मात्रै पाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा एमाले उम्मेदवार राजेन्द्र राई १८ हजार १ सय ३२ मत पाएर विजयी भएका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
