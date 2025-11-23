धनकुटामा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार अगाडि

२२ फागुन, धनकुटा । एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार सानबहादुर राईले १ हजार ५ सय ९० मतसहित अग्रता लिएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो परिणामअनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजेन्द्रकुमार राईले १ हजार ४०, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिनेश राईले ७ सय ३४ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश भण्डारीले १ सय ४४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
धनकुटामा हालसम्म साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ५ सम्मको मतगणना सम्पन्न भएको छ। जहाँ ४ हजार ६० मत गणना हुँदा ३ हजार ७ सय २२ मत सदर र ३ सय ३८ मत बदर भएको छ ।
धनकुटामा एक लाख १८ हजार ४ सय २५ मतदाता कायम रहेकामा ६४ हजार ४ सय २५ मत खसेको थियो ।
