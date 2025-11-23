+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा पनि तारजालीसहितको मतगणना स्थल तयार

धनकुटामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १८:१६

१९ फागुन, धनकुटा । धनकुटामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगेसँगै मतगणस्थल तयारी बनाइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान सम्पन्न भएसँगै तत्काल मतगणना सुरु गर्न सकिने गरी मतगणना स्थल व्यवस्थित रूपमा तयार पारेको हो ।

धनकुटाको सामुदायिक भवनमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सोही भवनको ठूलो हललाई मतगणना स्थलका रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ ।

सहायक निर्वाचन अधिकृत इन्द्रकुमार योङहाङका अनुसार मतपेटिका सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने स्थान र मतगणना गर्ने क्षेत्र छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हलभित्र तारजालीको बार लगाइएको छ भने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई सहज आवतजावतका लागि छुट्टै ढोका निर्माण गरिएको छ।

मतगणना स्थलमा सीसीटिभी निगरानी, आवश्यक प्रकाश व्यवस्था, टेबल–कुर्सी, गणनाका लागि आवश्यक सामग्री तथा दलका प्रतिनिधि बस्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । मतगणना प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन विशेष सतर्कता अपनाइएको हो ।

फागुन २१ गते देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । सोही दिन साँझदेखि विभिन्न मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन गरी सुरक्षा व्यवस्थासहित मतगणना स्थलमा ल्याइनेछ । मत पेटीका ल्याउने सबै तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

सबै मतपेटिका संकलन भइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर सहमतिका आधारमा मतगणना प्रक्रिया सुरु गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा कुल १ लाख १८ हजार ४ सय २५ मतदाता रहेका छन् । जिल्लाभर तोकिएका मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन प्रहरीको टोली खटाइसकिएको छ । मतदान शान्तिपूर्ण र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउने तयारी पूरा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

धनकुटामा १४ राजनीतिक दलका र तीन स्वतन्त्र गरी १७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

धनकुटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनकुटामा होली सुनसान

धनकुटामा होली सुनसान
धनकुटामा जताततै आचारसंहिता उल्लंघन

धनकुटामा जताततै आचारसंहिता उल्लंघन
धनकुटामा नमूना मतदान केन्द्र, सबै कर्मचारी महिला

धनकुटामा नमूना मतदान केन्द्र, सबै कर्मचारी महिला
धनकुटामा २ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र, २३०० अस्थायी मतदाता कायम

धनकुटामा २ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र, २३०० अस्थायी मतदाता कायम
नेकपाका उम्मेदवारको प्रतिबद्धता : बाँदरको व्यवसायिक पालन र मासु निर्यात

नेकपाका उम्मेदवारको प्रतिबद्धता : बाँदरको व्यवसायिक पालन र मासु निर्यात
धनकुटामा कांग्रेस उम्मेदवारको घरदैलो : पुरुषलाई टोपी, महिलालाई रुद्राक्षको माला उपहार

धनकुटामा कांग्रेस उम्मेदवारको घरदैलो : पुरुषलाई टोपी, महिलालाई रुद्राक्षको माला उपहार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित